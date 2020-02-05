وقاحة بلا حدود.. أردوغان يطالب الجيش السوري بالابتعاد عن المواقع العسكرية التركية داخل بلاده

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات الجيش السوري بالانسحاب من المناطق المحيطة بنقاط المراقبة التركية شرقي إدلب، ومنح مهلة حتى الجمعة المقبلة للجيش السوري لتنفيذ هذا الانسحاب.





كما أمهل أردوغان الجيش السوري حتى نهاية فبراير الحالي للانسحاب إلى ما وراء خطوط نقاط المراقبة التركية داخل الأراضي السورية، مهددًا "وإلا سنتصرف".













وتابع أردوغان "أبلغنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأننا سنفعل كل ما يلزم في حالة عدم انسحاب الجيش السوري إلى المناطق المتفق عليها في اتفاق سوتشي".





وهدد أردوغان بأن "ردنا على مهاجمة القوات التركية في سوريا سيكون بداية لمرحلة جديدة".





وقالت وسائل إعلام تركية، أمس الثلاثاء، إن الجيش التركي أرسل تعزيزات جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.





ووصلت قافلة تضم تعزيزات مرسلة من قطاعات عسكرية مختلفة، إلى قضاء ريحانلي، بولاية هطاي، جنوبي تركيا.





ولفتت إلى أن القافلة التي تضم ناقلات جند مدرعة، ودبابات ومدافع توجهت إلى الوحدات الحدودية وسط تدابير أمنية.





يأتي ذلك بعد ساعات من إرسال الجيش التركي رتلا يضم ناقلات مدرعة للجنود، ودبابات، ومدافع، وعربات عسكرية، إلى قضاء ريحانلي.