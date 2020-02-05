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اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-2-2020

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:13 ص
تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب
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آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب بـ محلات الصاغة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 3 جنيهات بعد أن شهد انخفاضا أمس الثلاثاء بمقدار 11.5 جنيه، لتستكمل مسلسل الهبوط منذ قرابة يومين على الأقل.


تراجع سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في نهاية التعاملات اليوم لـ 687 جنيها بعد أن وصل لـ701.7 جنيه كأعلي سعر له.


وهوى سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لـ786 جنيها بعد أن سجل أمس 801.95 جنيه كأعلى سعر له  بفارق 12.95 جنيه عن أمس .


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 في مستهل تعاملات اليوم لـ 588 جنيها بعد أن وصلت لـ 601.45 جنيه أمس لأعلي سعر بفارق تراجع بلغ 10.45 جنيه.


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 460 جنيها بعد أن وصل أقصي سعر له أمس لـ 467.8 جنيه بفارق 7.8 جنيه.


وبلغ سعر الجنيه الذهب 5,472 جنيه و كيلو الذهب بـ 781,714 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ 24,646  ألف جنيه.

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