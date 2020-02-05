فقرة صحية في طابور الصباح عن كورونا.. ومسح طبي لتلاميذ المدارس 10 فبراير مع عودة الدراسة

قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح مع بداية الفصل الدراسى الثاني بجميع المدارس، لتعريف الطلاب بالأمراض المنتشرة، مثل كورونا ومخاطره على صحة الإنسان.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تنفيذا لمبادرة 100 مليون صحة ، سيتم عمل المسح القومي الشامل لأمراض الانيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ المرحلة الابتدائية اعتبارا من 10 فبراير 2020 ، في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة عربي و لغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعي والوافدين .





وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة وجود منسق بالمدارس يختاره مديرو المدرسة للتواصل مع منسق الإدارة.





كما أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المديريات التعليمية بإعداد حجرة في كل مدرسة بها 5 كراسي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، وتصنيف المدارس لمدارس حضر وريف ، وتنفيذ ندوات توعية للطلاب وأولياء الأمور بالاستعانة بأطباء متخصصين، والتوعية من خلال اجتماعات مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، وعرض فيديوهات تعليمية على التلاميذ عن تلك الأمراض بحجرة الوسائط المتعددة.





وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة تعليمات رسمية جديدة بمناسبة قرب بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.





وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ، واعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة الـتدريس بالمدارس.





كما أكدت تعليمات وزارة التربية والتعليم المرسلة لجميع المديريات التعليمية والمدارس، ضرورة متابعة تفعيل الأنشطة التربوية بالمدارس ، والالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن.









كما تم التشديد على متابعة التزام المدارس بجداول الإشراف اليومي وبصفة خاصة في فترة بداية اليوم الدراسي والفسحة وموعد انصراف الطلاب.





وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول، بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي فيتم التأكيد على الاستمرار في نظام التسجيل الالكتروني مع متابعة إلتزام جميع المدارس بذلك.





وقالت وزارة التربية والتعليم انه لابد من إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الادارية بالادارات التعليمية والمديرية داخل المدارس وعدم بقائها داخل مكاتبها للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس.





وتم التأكيد أيضا على ضرورة التواصل والتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات لإعداد خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية ، وتكثيف عمل الدوريات الراكبة ، لتوفير المناخ الآمن لابنائنا الطلاب طوال فترة الدراسة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة متابعة التزام المدارس بضوابط تنظيم مجموعات التقوية المدرسية ، ومتابعة الاشتراطات الصحية ، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة طلاب المدارس من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.





وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي وإحكام الإشراف عليها ، وحسن معاملة أولياء الامور وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس مع الاعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمداخل المدارس.





وتم التأكيد أيضا على ضرورة التأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف جميع الطلاب وإحكام الطلاب وإحكام غلق باب المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسي، وحظر إستغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية ومتابعة تنفيذ ذلك ، وحظر استخدام العقاب البدني للطلاب ، ومتابعة إلتزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي ، والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل ، وإتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد لمنظمة لها.



