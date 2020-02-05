محمد رمضان: سعيد بحصولى على ذهبية الكاراتيه.. وأحلم بالتأهل لـ الأولمبياد

أبدي محمد أحمد رمضان (24 عاما) لاعب الكاراتيه بالنادي الأهلي سعادته بالإنجاز الذي حققه بعد فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات الدوري العالمي للكاراتيه في فرنسا، مؤكدا أنه يحلم بتمثيل مصر والأهلي في أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام بالعاصمة اليابانية الصيف المقبل.





وقال رمضان إن الفوز بذهبية الدوري العالمي يعد إنجازًا كبيرًا، خاصة أنه وصل للمباراة النهائية في بطولة عام 2014 بفرنسا أيضًا، لكنه حقق المركز الثاني وقتها، كما حصد الميدالية البرونزية 3 مرات في الصين وتشيلي وفرنسا، مشيرًا إلى أن البطولة كانت في غاية الصعوبة والفوز بها جاء بعد جهد كبير.





وأشار لاعب الأهلي والمصنف الأول على مصر في الكوميتيه إلى أنه فاز من قبل ببطولة العالم في عام 2016، لكن الفوز بذهبية الدوري العالمي ساهم في ارتقاء تصنيفه الدولي، بعدما قفز عدة مراكز، ووصل للمركز الـ 12 بعدما كان في المركز الـ 22، كما أن الفوز بمثل هذه البطولات يزيد من رصيد نقاطه في مشوار التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، موضحا أنه يجد صعوبة كبيرة في التوفيق بين دراسته في كلية الهندسة وممارسته للكاراتيه، ولكنه يسعى دائمًا للنجاح في كل منهما.





وأكد أن النادي الأهلي هو صاحب الفضل الأول عليه في تحقيقه هذا الإنجاز، لأنه يحظي بدعم كبير من إدارة النادي وجهاز الكاراتيه ومدربيه الذين لا يتأخرون مطلقًا عن تقديم النصائح له، ومساعدته في الوصول إلى أفضل حالة فنية وبدنية.





وأشاد رمضان بالدور الذي يقوم به الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة وبطل العالم السابق في الكاراتيه، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة بالكامل برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يتأخر في دعمه هو وزملائه وتوفير كافة الإمكانيات لهم.





وعن فرص تأهلة للأولمبياد، قال رمضان: أن أول 4 لاعبين مصنفين على العالم يتأهلون مباشرة، بالاضافة الي اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى البطولة المؤهلة للأولمبياد المقرر إقامتها بفرنسا في شهر مايو المقبل، كما يتأهل المصنف الأول في البلد المستضيف وهو اليابان، ويتبقى مكانين لصاحب التصنيف الأول في قارتين لم يتأهل منهما أحد للدورة، ليكون الإجمالي 10 لاعبين في كل وزن من أصل 3 أوزان للرجال ومثلهم للسيدات.





وأضاف أنه في حالة عدم تأهله للاوليمبياد كأحد المصنفين الأربعة الأوائل على العالم يمكنه التأهل من خلال الدورة المؤهلة بفرنسا في مايو المقبل، وإن لم يحدث ذلك، فستكون هناك فرصة للتأهل إذا أصبح المصنف الأول على إفريقيا، خاصة أنه المصنف الثاني على القارة حاليًا، وتفصله نقاط قليلة من أجل الصعود للمركز الأول.





وأشار رمضان إلى أنه سيشارك في بطولة إفريقيا التي تقام بالمغرب، بعد غد الجمعة، وبعدها سيشارك في 3 بطولات دوري عالمي بالإمارات والنمسا والمغرب، متمنيًا أن يحقق خلالهم مراكز متقدمة، حتي يرتقي فى تصنيفه العالمي والقاري.

واختتم رمضان تصريحاته بالتأكيد علي أن مصر من أفضل الدول على مستوى إفريقيا والعالم في منافسات الكاراتيه ولديها الكثير من أبطال العالم.



