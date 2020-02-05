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رياضة

نجم الأهلي السابق يتمنى مواجهة صن داونز

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:03 م
الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز
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إسراء أشرف
تمنى إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي السابق، مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكتب لاعب الأهلي السابق عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "أتمنى صن داونز"، في إشارة ليثأر الأهلي من هزيمته القاسية أمام الفريق الجنوب إفريقي بعد أن ودع البطولة القارية في نسختها الماضية على يده بعد هزيمته بنتيجة قاسية (5-0).

وتأهل الأهلي إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حل وصيفًا بمجموعته برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي.
 
وتجرى مراسم قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم، الأربعاء.

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