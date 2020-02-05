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محافظات

الموجة 15.. استرداد 2500 متر من أملاك الدولة فى البحيرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها فى تنفيذ قرارات ازالة التعديات على الاراضي أملاك الدولة فى إطار حملات الموجة الـ ١٥ لاسترداد حق الشعب 

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مشددا على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيدا غلى هيبة الدولة واسترداد حقها.

وأشار المحافظ  إلى ان الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

 أسفرت حملات الموجةةال١٥ لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة  لإسترداد حق الشعب التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز المحمودية و ايتاي البارود والرحمانية وبدر ورشيد عن إزالة  23 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2467م2  والتى تمثلت فى الأتى

 تنفيذ 15 قرار إزالة بمساحة 529 م بناحية الوحدات المحلية لقري معنيا  و النبيرة بايتاي البارود ،وحالة تعدي في المهد على مساحه 63م2 بنطاق قريه احمد عرابي بمركز بدر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بدون ترخيص.

بالإضافة إلى إزالة6 حالات تعدى على الأراضي الزراعة والطرق بمساحة ١٢٢٥متر بمدينة رشيد و قري الساحل والبرج واخيرا ازالة  حالة تعدي بمساحة650 م2 بنطاق قرية سمخراط  بالرحمانية مبني بالطوب الأبيض.


الموجة 15.. استرداد 2500 متر من أملاك الدولة فى البحيرة
الموجة 15.. استرداد 2500 متر من أملاك الدولة فى البحيرة
الموجة 15.. استرداد 2500 متر من أملاك الدولة فى البحيرة
الموجة 15.. استرداد 2500 متر من أملاك الدولة فى البحيرة
الموجة 15.. استرداد 2500 متر من أملاك الدولة فى البحيرة
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