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منوعات

بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:06 م
مسافر يدعي إصابته
مسافر يدعي إصابته بفيروس كورونا ويثير أزمة على متن طائرة
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هدير علاء
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، لقطات مصورة ترصد لحظة إخراج مسافر من طائرة تابعة لشركة طيران "WestJet" الكندية، كانت متجهة من مدينة "تورونتو" إلى "جامايكا"، وذلك بعد أن ادعى كذبًا إصابته بفيروس "كورونا"؛ وشوهد أثناء مغادرته الطائرة وقد كان يرتدي قناعًا واقيًا وقفازات.

وأفادت الصحيفة، بأنه تم إلقاء القبض على المسافر "جيمس بوتوك" يوم الاثنين الماضي، بعد تنبيه أفراد طاقم الطائرة إلى أفعاله، التي تسببت في عودة الطائرة إلى المطار، كما أدت إلى إلغاء رحلة أخرى.

ووفقًا للتقارير الإخبارية، فإن "بوتوك"، وهو من مدينة "فاوجان" الكندية ويبلغ من العمر 28 عامًا، قال لركاب الطائرة البالغ عددهم 243 شخصًا: "هل يمكنني الحصول على انتباه الجميع.. لقد عدت للتو من مقاطعة هونان، عاصمة فيروس كورونا.. ولا أشعر أنني في حالة جيدة.. شكرًا لكم".

وذكر "بوتوك"، الذي يتجاوز عدد متابعيه على موقع "إنستجرام" 30 ألف متابع، في تصريح لوسائل إعلام محلية أن الأمر كان "مجرد مزحة"، مشيرًا إلى أنه نهض من مكانه في منتصف الرحلة تقريبًا وأخرج الكاميرا الخاصة به، حيث كان ينوي نشر "مزحته" عبر حسابه على "إنستجرام".

لكن في غضون 15 دقيقة، طلب منه موظفو شركة الطيران ارتداء قناع وقفازات.

وأعرب "بوتوك" في تصريحاته عن أسفه الشديد لجهله وعدم فهمه لأنه "وباء"، مؤكدًا على أنه لم يكن يعتقد أنه سيتم اعتبار تصرفه عمل غير قانوني. 

وأوضحت الصحيفة أن طاقمًا طبيًا قام بفحصه لدى وصوله إلى المطار، وتبين أنه لا يعاني من أي أعراض للمرض، وهو من المقرر أن يمثل أمام محكمة العدل في مقاطعة "أونتاريو" في التاسع من مارس المقبل.
بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة
بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة
بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة
بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة
بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة
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