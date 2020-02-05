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منوعات

مدينة صينية ترصد مكافأة مالية لمن يدل عن أي شخص زار ووهان

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تقاوم السلطات الصينية وباء كورونا على قدم و ساق؛ لعدم انتشار الفيروس وخروجه من مدينة ووهان الصينية، لذلك تكثف الحكومة جهودها في إغلاق الأبواب على مرضى كورونا حتى لا يصاب شخص آخر بالمرض . 

ووفقا لصحيفة " ديلي ميل " فإن السلطات الصينية أعلنت أنها سترصد مكافآت مالية لأي شخص يدل على أحد الأشخاص الفارين من مدينة ووهان بؤرة انتشار كورونا . 

و بصدد تلك الإجراءات المشددة؛ أقامت الحكومة حجرًا صحيًا على العديد من المدن، بما في ذلك ووهان، وطلب المسؤولون من أي شخص يسافر من مدينة ووهان، أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة كانت تلجأ لحبس المواطنين كما حدث في مدينة جيانجسو، هي الأكثر صرامة في مواجهة كورونا، فقد طلبت من مواطنيها الإبلاغ عن أي شخص مشتبه في بإصابته بالفيروس.
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