مدينة صينية ترصد مكافأة مالية لمن يدل عن أي شخص زار ووهان

تقاوم السلطات الصينية وباء كورونا على قدم و ساق؛ لعدم انتشار الفيروس وخروجه من مدينة ووهان الصينية، لذلك تكثف الحكومة جهودها في إغلاق الأبواب على مرضى كورونا حتى لا يصاب شخص آخر بالمرض .





ووفقا لصحيفة " ديلي ميل " فإن السلطات الصينية أعلنت أنها سترصد مكافآت مالية لأي شخص يدل على أحد الأشخاص الفارين من مدينة ووهان بؤرة انتشار كورونا .





و بصدد تلك الإجراءات المشددة؛ أقامت الحكومة حجرًا صحيًا على العديد من المدن، بما في ذلك ووهان، وطلب المسؤولون من أي شخص يسافر من مدينة ووهان، أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا.



