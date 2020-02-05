سرعة بديهة سيدة تنقذها من الموت.. اتصلت بالنجدة بـ أصابع قدميها

تمكنت سيدة في الرابعة والخمسين من عمرها، من الاتصال بالنجدة باستخدام "أصابع قدميها" عقب تعرضها لحادث أثناء قيامها بتغيير إطار سيارتها على جانب طريق سريع، حيث أسفر ذلك الحادث عن تعرضها لإصابات بالغة في يديها.





وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع في ولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رافعة السيارة انزلقت أثناء قيام هذه السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، بتركيب الإطار الاحتياطي، وعلقت يداها.





وعلى مدار الـ35 دقيقة التالية لذلك، تمكنت من خلع حذائها وأخذت تحاول الاتصال بالنجدة بهاتفها المحمول باستخدام أصابع قدميها حتى نجحت بالفعل في تحقيق ذلك. وأكدت الصحيفة أن سريعة بديهة هذه السيدة أنقذت حياتها.





وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إليها في أقل من 10 دقائق، حيث كانوا متواجدين على مقربة من مكان الحادث وقت اتصالها. وتعرضت هذه السيدة، وهي من ولاية "نورث كارولينا"، لإصابات خطيرة في يديها وكل أصابعها جراء الحادث، وتبين أنها ظلت عالقة لمدة 45 دقيقة، حتى قام أعضاء فرق الإنقاذ باستخدام آلة هيدروليكية لرفع السيارة.



