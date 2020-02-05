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شاهد.. مستشفى هوشن شان يستقبل أول دفعة من المصابين بكورونا بعد 10 أيام من بنائه

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:31 م
مستشفي هوشن شان
مستشفي "هوشن شان"
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آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات لاستقبال مستشفى "هوشن شان" أول دفعة من المصابين بعد 10 أيام من بنائه، وهو أول مركز طبي تم إنشاؤه خصيصا في الصين لمعالجة المصابين من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل إعلام صينية إنه تم إحضار حوالي 1400 من المسعفين العسكريين التابعين للجيش الصيني للمساهمة في إدارة المستشفى الجديد الذي يضم مباني جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين بكورونا.

وأعلنت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن المساحة التي يقوم المستشفى عليها تقدر بـ 25 ألف متر مربع، لتستوعب حوالي 100 سرير.

يذكر أن مدينة ووهان الصينية لم تعد تستطيع استقبال المرضى، ولذلك تم تحويل صالة عرض كبيرة إلى مشفى مؤقت مجهز على أكمل وجه، بالإضافة إلى منشأتين أخريين تم تشييدهما فى وقت قياسى لاستقبال 3400 مريض فى تلك المستشفيات لتلقي العلاج والحد من انتشار الفيروس.

وتسابق مدينة ووهان الزمن مع فيروس كورونا لتخطي هذه الفترة العصيبة، حيث يقوم الجنود الصينيون بإفراغ حمولة جديدة للأسّرة لسد حاجة أماكن الرعاية.

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