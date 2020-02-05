انهيار جليدي يقتل 21 شخصا في تركيا

لقي 21 شخصًا مصرعهم، جراء انهيار جليدي في منطقة باهجة صراي، بولاية وان شرقي تركيا.





ووفقًا لوكالة "سبق" السعودية، غمر انهيار جليدي طريقًا جبليًا شرق تركيا، ما أدى إلى مقتل فريق ضخم من عمال الإنقاذ الذين أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين في انهيار جليدي سابق.





وقال مسؤولون إن 21 شخصًا قُتِلوا في الحادث، بعدما أفادوا بأن 12 عامل إنقاذ قُتِلوا، وأن ما يقدّر بنحو 15 آخرين لا يزالون مدفونين تحت الثلوج.





ووفق "سكاي نيوز"، نقل تلفزيون (إن.تي.في) عن مكي أرواس رئيس إحدى بلديات إقليم فان، بشرق تركيا، قوله: إن فريقًا يضم 300 شخص كان يعمل على إنقاذ المحاصرين؛ جراء انهيار جليدي، وقع أمس الثلاثاء عندما داهمهم انهيار جليدي آخر.





وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم إنقاذ 30 شخصًا.