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تعليم

التعليم العالي: تنظيم ندوة بعنوان «تكافؤ الفرص في قانون الخدمة المدنية وقواعد التظلم»

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
برعاية د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة فعاليات ندوة بعنوان "تكافؤ الفرص فى قانون الخدمة المدنية وقواعد التظلم" تحت إشراف محمد محمود رئيس قطاع التنمية والخدمات، وذلك بمقر الوزارة بحي السفارات بمدينة نصر.

من جانبها، أوضحت هالة الأمين رئيس وحدة تكافؤ الفرص، ومدير عام خدمة المواطنين بالوزارة، أن الندوة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تتطلب رفع الوعي القانوني والحقوقي لدى العاملين. 

واستعرض المستشار  فارس عمران، خبير التدريب القانوني خلال الندوة، خطوات التظلم من القرارات الإدارية فى سبيل الحصول على الحقوق القانونية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض بنود قانون الخدمة المدنية الخاصة بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الفروق بين الرجل والمرأة في قانون الخدمة المدنية.

شهدت الندوة حضور صبرى عوض رئيس الإدارة المركزية للتنمية الادارية، والمهندسة سعاد مختار، مدير عام إدارة الاتفاقيات والأمن البيئي، والمهندسة أمل شعبان مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات البيئية، وخيرى حسين مدير عام الإدارة العامة للمتابعة  بالوزارة، ود. أحمد ربيع، وكيل الكلية التكنولوجية بجنوب الوادي، ولفيف من السادة العاملين، وممثلي الإدارات المختلفة بالوزارة.
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