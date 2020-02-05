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أخبار العالم

قائد الجيش الليبي يستقبل وزير الخارجية الألماني .. ومؤتمر الجزائر في مارس

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:58 م
حفتر
حفتر
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محمد علي

استقبل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في بنغازي، وذلك لبحث آخر مستجدات الاوضاع في ليبيا، وسبل التهدئة ، في ظل الخرق المتكرر للهدنة من قبل مليشيات الوفاق، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عربية وليبية.

يأتي استقبال حفتر للوزير الألماني، في الوقت الذي، وصل فيه وزير خارجية الجزائر صبرى بوقادوم، إلى بنغازي للقاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.

وكان الوزير الجزائرى قال فى تصريحات سابقة إن الجزائر تدعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم، وأكد بوقادوم خلال كلمته التي ألقاها  خلال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، أن الجزائر تتمسك بضرورة حل الليبيين لأزمتهم بأنفسهم بدون أي تدخل خارجى.


وأكد بوقادوم أن الجزائر واثقة من من نجاح الليبيين في الوصول إلى السلام، ومايزيد من ثقتنا هو ترحيب الفرقاء بدعوة الجزائر لإجراء جولات حوار.

وتستضيف الجزائر مؤتمرا لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الجزائرية، وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية أنه يشارك فى الإجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار.

ووفق العربية، فإن  مؤتمر الحوار الليبي الذي تسعى الجزائر لاستضافته يعقد على الأرجح في مارس.

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