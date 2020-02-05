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منوعات

من غير فوتوشوب.. اللحظات الأخيرة لـ موت نجمين في الفضاء

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:21 م
لحظة تداخل بقايا
لحظة تداخل بقايا نجمين
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أماني إبراهيم
في حدث فلكي لا يتكرر، تمكنت الأقمار الصناعية تصوير لحظة تداخل بقايا نجمين شبيهين بالشمس يموتان، وتوثيقها في صورة مذهلة يشع منها الألوان الأحمر والأزرق والأخضر.

نشر البحث مجلة علم الفلك والفيزياء الملكية، حيث وثقت لحظة تداخل درامية لأجزاء صغيرة من نجمين عملاقين، واقتربا من بعضهما بسبب توسع نجم ميت وأصبح باللون الأحمر، ثم اقترب منه نجم آخر منخفض الكتلة وبدأ في الارتفاع نحو النجم العملاق الأحمر مما تسبب في التخلص من طبقاته الخارجية قبل الأوان.


نتج عن هذا التداخل سحابة غازية، كانت قد اربكت علماء الفلك لعقود، لأن عندما يتم دمج غازي الهيدروجين والهيليوم الخاص بالنجوم يتوقف الانصهار النووي، مما يجلب المزيد من الهيدروجين إلى المنطقة المحيطة بالنواة وتكون قذيفة هيدروجينية، وخلال هذه العملية، تتسع الطبقات الخارجية للنجم كثيرًا. 


وعندما يتم دمج كل الهيدروجين، يبدأ النجم في دمج الهيليوم، وعندما يندمج كل الهيليوم الموجود في الأكسجين والكربون، فإن النجم يتقلص مرة أخرى ثم يبدأ في التوسع مجددا، وكانت قد وصفت إحدى الدراسات هذه الحدث بأنه غريب لأنه من المفترض أن ينمو ولكنه يتقلص.

وقال عالم الفلك هانز أولوفسون من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد: "إن نظام النجوم HD 101584 مميز لأن عملية موتهما تحدث قبل الأوان وبشكل مثير.

وخلال تداخل بقايا النجمين، خلفت وراءها سديما رائعا من الغبار النجمي، والذي كون حلقات بالألوان الأحمر والأزرق الزاهية.
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