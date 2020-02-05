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حوادث

الأمن العام يضبط عاطلا بحوزته 269 قطعة أثرية في المنيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 05:14 م
قطع اثرية - ارشيفية
قطع اثرية - ارشيفية
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مصطفى الرماح
نجح قطاع  الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من ضبط عاطل بحوزته 269 قطعة أثرية بالمنيا .

وردت معلومات لضباط قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام  (عاطل 26 سنه مقيم دائرة مركز مطاى بأمن المنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث لجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وأمن المنيا .

أسفرت جهود الحملة عن ضبطه بمسكنه وبحوزته 269 قطعة أثرية "26 تمثال أشكال وأحجام مختلفة من الجرانيت والفخار الحجر الجيرى والنحاس والبازلت والفيانس  ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، و17 تميمة من الفيانس والحجر الجيرى جميعها ترجع للعصر الفرعونى، و226 عملة نحاسية وبرونزية جميعها ترجع للعصر اليونانى الرومانى".  

بعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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