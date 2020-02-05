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أخبار العالم

تفاصيل انشطار طائرة باسطنبول عقب خروجها عن مسارها

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف موقع "سون دقيقة" عن تفاصيل خروج طيارة عن مسارها باسطنبول التركية، وانشطارها إلى 3 أجزاء. 

وقال الموقع إن حريقًا قد اندلع في الطائرة بإسطنبول، حيث تم إخلاء الركاب من الطائرة، البالغ عددهم 177 راكبًا و6 من أفراد طاقم الطائرة. 

وأضاف الموقع أن الطائرة، التي تنتمي إلى شركة طيران خاصة لم تتمكن من أن تقوم برحلة بين إزمير وإسطنبول، حيث تحطمت على المدرج أثناء الهبوط في مطار صبيحة.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث.. وتم إخماد الحريق على الطائرة من قبل رجال الإطفاء، وإجلاء الركاب من الطائرة. 

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