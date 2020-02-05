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فن

أمينة تحيي ذكرى وفاة والدها: كان ضابطا متطوعا في القوات المسلحة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:42 م
أمينة
أمينة
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محمد نحلة

أحيت المطربة أمينة ذكرى وفاة والدها، ونشرت صورة نادرة له عبر حسابها على "إنستجرام".


وعلقت: "النهارده الذكرى الثانوية السابعة عشر لوفاة أبويا حبيبى الراجل اللى اتعلمت منه كل حاجة حلوة علمنى الحب والوفاء والرضا الله يرحمك يا أحن أب فى الدنيا".


وتابعت:"إنت اللى علمتنى كيفية التعامل مع الأخرين علمتنى إن الواحد مننا عمره ماكان بالشكل ولا اللون ولا الفلوس علمتنى إن قيمة البنى أدم فى تصرفاته ولسانه والتقوى إنه يتقى الله فى اللى حواليه كنت بروحلك أوديلك العمود بتاع الأكل لما تكون نبطشية فى الشغل".


وأوضحت: "بالمناسبة أبويا ضابط متطوع فى القوات المسلحة البحرية مدمرات وشارك حرب أكتوبر كان بيعامل العساكر بطريقة جميلة ولطيفة لدرجة إنهم كانو مصاحبينه وييجوا البيت يسألو عليه حتى بعد مايخلصو خدمه سبحان الله أبويا ده لو قعدت احكيلكم عليه مش هنخلص الله يرحمك يا أغلى حاجة يا أحن قلب يا أول راجل فى حياتى".
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انهارده الذكرى الثانوية السابعة عشر لوفاة أبويا حبيبى الراجل اللى اتعلمت منه كل حاجة حلوة علمنى الحب والوفاء والرضا الله يرحمك يا أحن أب فى الدنيا إنت اللى علمتنى كيفية التعامل مع الأخرين علمتنى إن الواحد مننا عمره ماكان بالشكل ولا اللون ولا الفلوس علمتنى إن قيمة البنى أدم فى تصرفاته ولسانه والتقوى إنه يتقى الله فى اللى حواليه كنت بروحلك أوديلك العمود بتاع الأكل لما تكون نبطشية فى الشغل بالمناسبة أبويا ضابط متطوع فى القوات المسلحة البحرية مدمرات وشارك حرب أكتوبر كان بيعامل العساكر بطريقة جميلة ولطيفة لدرجة إنهم كانو مصاحبينه وييجوا البيت يسألو عليه حتى بعد مايخلصو خدمه سبحان الله أبويا ده لو قعدت احكيلكم عليه مش هنخلص الله يرحمك يا أغلى حاجة يا أحن قلب يا أول راجل فى حياتى ٥/٢/٢٠٠٣ يوم وفاة أحن أب فى الدنيا أمانه الدعاء له ولأمى ولأختى وكل أمواتنا أمانه

A post shared by Amina (@aminasingereg) on

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