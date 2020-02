أمينة تحيي ذكرى وفاة والدها: كان ضابطا متطوعا في القوات المسلحة

View this post on Instagram

انهارده الذكرى الثانوية السابعة عشر لوفاة أبويا حبيبى الراجل اللى اتعلمت منه كل حاجة حلوة علمنى الحب والوفاء والرضا الله يرحمك يا أحن أب فى الدنيا إنت اللى علمتنى كيفية التعامل مع الأخرين علمتنى إن الواحد مننا عمره ماكان بالشكل ولا اللون ولا الفلوس علمتنى إن قيمة البنى أدم فى تصرفاته ولسانه والتقوى إنه يتقى الله فى اللى حواليه كنت بروحلك أوديلك العمود بتاع الأكل لما تكون نبطشية فى الشغل بالمناسبة أبويا ضابط متطوع فى القوات المسلحة البحرية مدمرات وشارك حرب أكتوبر كان بيعامل العساكر بطريقة جميلة ولطيفة لدرجة إنهم كانو مصاحبينه وييجوا البيت يسألو عليه حتى بعد مايخلصو خدمه سبحان الله أبويا ده لو قعدت احكيلكم عليه مش هنخلص الله يرحمك يا أغلى حاجة يا أحن قلب يا أول راجل فى حياتى ٥/٢/٢٠٠٣ يوم وفاة أحن أب فى الدنيا أمانه الدعاء له ولأمى ولأختى وكل أمواتنا أمانه