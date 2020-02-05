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توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. ويعرض صورة تغضب السراج وأردوغان.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:58 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، ألغى زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الجزائري بأمر من الديكتاتور أردوغان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن موقف الجزائر الرافض للتدخلات التركية فى ليبيا يغضب الديكتاتور أردوغان.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك صورة هى من أغضبا السراج و الديكتاتور أردوغان، وانفعل موسى على الهواء " إزاء يا سراج ترفض مقابلة وزير خارجية دولة عربية" .


وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن قرار الرفض جاء من تركيا، مؤكدًا أن السراج يجب أن يراجع نفسه، ولأنه ضعيف.


ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن السراج عمل مشكلات مع مصر والجزائر والسودان وتونس، وتشاد، مؤكدًا أت السراج يرفض زيارة وزير الخارجية الجزائري ويستقبل الميلشيات الإرهابية.

وتابع أحمد موسى أن وزير الخارجية الجزائري كان ذاهبًا للسراج للوصول لحل للأزمة فى ليبيا.

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