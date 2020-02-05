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عاجل.. الحكومة تطالب المواطنين بعدم ارتداء الكمامات.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:24 م
الكمامات
الكمامات
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البهي عمرو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتعامل مع أى حالة يشتبه أنها مصابة بـ فيروس كورونا.


وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الفترة الأخيرة تم نشر خبر أن الصين طلبت من مصر كمامات،  مؤكدًا ان الصين تنتج 20 مليون كمامة فى اليوم و مصر تنتج 60 مليون كمامة فى العام.


وأوضح المستشار نادر سعد، أن أسعار الكمامات ارتفعت بسبب قيام المواطنين بشرائها بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، مؤكدًا " لا داع لارتداء الكمامة لأن مصر خالية من الكورونا" .


وأشار المستشار نادر سعد ، إلى أن الصين طلبت كمامات من الدول المجاورة، ولكن ما يتم انتاجه فى مصر بالعام يتم انتاجه فى الصين في ثلاثة أيام.


ولفت المستشار نادر سعد إلى أن الجميع يجب أن يعتمد على الأخبار الصحيحة وليس الشائعات.

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