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توك شو

الحكومة: مستعدون للتعامل مع أي حالة يظهر عليها فيروس كورونا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:46 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين العائدين من ووهان الصينية موجودون حاليًا فى الحجر الصحى ويتوفر لهم كل سبل الرعاية.


وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين العائدين من الصين من بينهم 11 طفلا رضيعا.


وأشار المستشار نادر سعد ، إلى أن جميع العائدين تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهم ولا يوجد منهم أى حالة مصابة بفيروس كورونا.


وأوضح أن الدولة المصرية مستعدة للتعامل مع أى حالة يظهر عليها فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك لقاحات سيتم اعطاؤها.


ولفت المستشار نادر سعد إلى أن هناك مستشفيات مجهزة ومحددة لنقل أى مصابين، مؤكدًا أن الدولة تتخذ جميع التدابير الاحترازية.

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