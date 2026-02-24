أورلاندو سيتي يقترب من خطف جريزمان في صفقة مدوية بالدوري الأمريكي

دخل نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، مرحلة متقدمة من المفاوضات لضم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في صفقة محتملة قد تُشعل سوق الانتقالات إذا كتب لها النجاح.

ووفقًا لما أورده الصحفيان توم بوجيرت وماريو كورتيجانا، فإن إدارة النادي الأمريكي تسرع وتيرة المباحثات حاليًا لحسم الاتفاق مع جميع الأطراف، أملاً في إنهاء الصفقة خلال الأسابيع المقبلة.

التحركات تسارعت عقب زيارة رسمية قام بها ريكاردو موريرا، مدير أورلاندو سيتي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث شهدت الاجتماعات تقدمًا ملحوظًا في مسار التفاوض لضم بطل مونديال 2018 إلى الدوري الأمريكي.

ويطمح النادي لإتمام التعاقد في أقرب وقت ممكن دون انتظار فترات الانتقالات التقليدية، في خطوة تعكس جدية المشروع ورغبته في إحداث نقلة نوعية على الصعيدين الفني والتسويقي.