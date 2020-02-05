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توك شو

المتحدث باسم الحكومة يكشف جهود الدولة لإعادة المصريين من الصين واليمن

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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البهي عمرو

قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن هناك تعامل مختلف من جانب الدولة المصرية مع المصريين فى الداخل والخارج، موضحًا أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة فأن الدولة تتحرك فى أى قضية تكون فيها معاناة لأي مواطن مصري.


وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل فور علمه بانتشار فيروس كورونا فى الصين وأمر بتوفير طائرة لعودة المصريين الراغبين فى العودة.


وأشار المستشار نادر سعد ، إلى أن الدولة المصرية ايضا وعلى مدي الشهرين الماضيين كانت تتعامل مع مؤسسات من الدولة اليمنية لإعادة 32 مصريا محتجزين فى اليمن.


وأوضح المستشار نادر سعد، أن الجميع شاهد أمس عودة الـ 32 صيادا من اليمن، مؤكدا أن الدولة المصرية استخدمت جميع أسلحتها لعودة المصريين.


ولفت  المستشار نادر سعد إلى أن المصريين العائدون من ووهان الصينية موجودين حاليًا فى الحجر الصحى وتتوافر لهم كل سبل الرعاية.

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