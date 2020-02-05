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رئيس شعبة الأدوية: الصين طلبت استيراد كمامات من مصر لمواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:15 م
دكتور علي عوف رئيس
دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية
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محمود محسن
 أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن المصانع الطبية المصرية تنتج بطاقة إجمالية ما بين 60 إلى 80 مليون كمامة طبية، مؤكدا أن الصين تقدمت بطلب لمصر من أجل الحصول على 145 مليون كمامة طبية لمواجهة فيروس كورونا. 

وأضاف عوف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حديث المساء عبر فضائية mbc مصر أنه لن نستطيع تنفيذ طلب الصين، مشيرا الى أن الطاقة الإنتاجية لمصر تكاد تكفي المستهلك المحلي. 

وتابع  رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن الضغط والإقبال على الكمامات تزايد خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة حاجة الدولة المصرية إليها خلال تلك الفترة. 

وأشار رئيس شعبة الأدوية الى أن الإنتاج المحلى من الكمامات فى مصر لا يكفى حاجة الاستهلاك المحلى.

وقال رئيس شعبة الأدوية  إن استخدام الكمامات لا يقتصر فقط على انتشار العدوى أو الاتربة، وإنما يستخدم فى المستشفيات، ومصانع الدواء، ومعامل التفاعلات المختلفة.


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