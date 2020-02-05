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برلمان

أمين دعم مصر يعلن مشاركة النقابات في حوار الائتلاف حول قانون المحليات

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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محمود فايد
قال المهندس أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة نظمت جلسات معلنة وغير معلنة حول مشروع قانون الإدارة المحلية حتي لا يحدث صدام سياسي تحت قبة البرلمان، وحتي لا يخرج القانون بعوار قانوني أو دستوري، وأن يكون متسق مع الكيان الذي يخرج لأجله، حتي نتفادي المعارك التي يمكن أن تعطل القانون.

وأضاف "السجيني" في كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعي الذي ينظمه ائتلاف دعم مصر حول قانون الادارة المحلية: " الادارة المحلية.. قانون مصر تنتظره منذ عام ٧٩ ، علشان كده كل الناس لازم تشارك معانا، وانا بقول بصراحة هناك قناعات مختلفة لدي الحكومة وجهاتها حول القانون الذي ننظره الآن"، لافتا إلي أن الجلسة المقبلة في الحوار المجتمعي ستكون بمشاركة النقابات. 

حضر الجلسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وأشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وممثلين عن أحزاب المحافظين والمصريين الأحرار والحركة الوطنية والتجمع.
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