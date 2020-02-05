الكشف عن عضو بمجلس الشيوخ تراجع عن موقفه في التصويت الثاني بمحاكمة ترامب

برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استغلال السلطة، وإعاقة عمل الكونجرس.





وصوّت 52 عضوًا بأنه "غير مذنب"، مقابل 48 بانه "مذنب"، من بينهم سيناتور جمهوري وحيد صوّت ضده، وهو "ميت رومني".





فيما صوت 53 بأن ترامب "غير مذنب" مقابل 47 بأنه "مذنب" في التصويت الخاص بعرقلة عمل الكونجرس.





وقالت شبكة "سي إن إن" إن السيناتور الوحيد الذي غير موقفه بين التصويت الأول والثاني هو الجمهوري ميت رومني.





وكان رومني قد أعلن في خطاب عاطفي أنه سيصوت ضد ترامب وأنه مذنب ويجب عزله.





وقال رومني إنه: "ليس هناك أي شك في أنهم إذا لم يكونوا يحملون اسم بايدن، ما كان فعل الرئيس ما فعل".





ووصف رومني قراره بالتصويت ضد ترامب، بالأصعب في تاريخه، مضيفا "لكني خلصت إلى أن ترامب كان مذنبا بإساءة مروعة لثقة الشعب".





وواصل: رومني: "إن السؤال الخطير الذي يكلف الدستور أعضاء مجلس الشيوخ من أجل الإجابة عليه هو ما إذا كان الرئيس قد ارتكب فعلًا صارمًا وفظيعًا لدرجة أنه ارتفع إلى مستوى" الجريمة العالية والجنحة..نعم لقد فعلها".





وأردف: "بتصويتي، سأخبر أولادي وأولادهم أنني قمت بواجبي بأفضل ما أستطيع وما اعتقدت ان بلادي تتوقعه مني".





وأثارت تصريحات رومني إحباط الحزب الجمهوري، حيث كان أول سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة يصوت لصالح عزل رئيس من حزبه.





وقال مسؤولان إن البيت الأبيض صدم من قرار رومني.