اهم الاخبار.. براءة ترامب.. قرار جمهوري جديد.. صدام إفريقي ناري لـ الأهلي والزمالك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

مجلس الشيوخ يبرىء ترامب من تهمة استغلال السلطة



برأ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تهمة عرقلة عمل الكونجرس الأمريكي.





ومنذ قليل، برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب، من تهمة استغلال السلطة التي وجّهها له مجلس النواب برئاسة نانسي بيلوسي " اقرأ المزيد " .





علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، على تبرئته من قبل الشيوخ الأمريكي من تهمتي عرقلة عمل الكونجرس واستغلال السلطة.





ونشر ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو له تعبيري وهو رئيسا للولايات المتحدة إلى مدى نهاية " اقرأ المزيد " .





ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية أن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى الكونجرس "الكابيتول هول"، وذلك خلال جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمتي إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس " اقرأ المزيد " .















