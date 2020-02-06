اهم الاخبار.. براءة ترامب.. قرار جمهوري جديد.. صدام إفريقي ناري لـ الأهلي والزمالك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
برأ مجلس الشيوخ الأمريكي أمس، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تهمة عرقلة عمل الكونجرس الأمريكي.
ومنذ قليل، برأ مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب، من تهمة استغلال السلطة التي وجّهها له مجلس النواب برئاسة نانسي بيلوسي " اقرأ المزيد " .
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، على تبرئته من قبل الشيوخ الأمريكي من تهمتي عرقلة عمل الكونجرس واستغلال السلطة.
ونشر ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو له تعبيري وهو رئيسا للولايات المتحدة إلى مدى نهاية " اقرأ المزيد " .
ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية أن عشرات المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى الكونجرس "الكابيتول هول"، وذلك خلال جلسة محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمتي إساءة استغلال السلطة وإعاقة عمل الكونجرس " اقرأ المزيد " .
أسفرت قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي سحبت اليوم الأربعاء، عن مواجهات نارية بين الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور " اقرأ المزيد "
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٥٤ لسنة ۲۰۲۰ بعدم الإخلال بأحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸٤ يشترط قبل الترخيص بإنشاء مارينا دولية للحصول على موافقة رئيس الجمهورية على إنشائها " اقرأ المزيد " .
أعلن الدكتور تيدروس ادهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد وحتى السادسة من صباح اليوم، بلغت في الصين 990 حالة، وعدد المصابين 24 ألفا و666." اقرأ المزيد "
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتعامل مع أى حالة يشتبه أنها مصابة بـ فيروس كورونا " اقرأ المزيد "