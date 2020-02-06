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توك شو

مطربة مغربية تداعب جمهور منى الشاذلي بكلمات شعبية ..فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:09 ص
المطربة المغربية
المطربة المغربية أسماء الازرق
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البهي عمرو

قالت المطربة المغربية أسماء الأزرق، إنها سعيدة بتواجدها في مصر، موضحة أنها قامت بالغناء فى الأوبرا، كما أنها سعيدة بوجودها فى برنامج كبير من تقديم الإعلامية منى الشاذلي.


وأضافت المطربة المغربية أسماء الأزرق، خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن أى فنان عربى يتمنى الغناء فى دار الأوبرا.


وأشارت المطربة المغربية أسماء الأزرق، إلى أن انطلاقتها الفنية بدأت من أم الدنيا مصر، وهي سعيدة بذلك.


وتحدث المطربة المغربية أسماء الأزرق، عن نفسها وقالت إنها بدأت بتعلم تجويد القرآن من عمر 7 سنوات، وخلال دراستها فى المدرسة اكتشفت تميزها في الغناء، وزملاؤها في المدرسة كانوا يشجعونها على للغناء فى أى مناسبة.


ولفتت المطربة المغربية أسماء الأزرق، إلى أنها من عشاق الفن الشعبي، ومن المعجبين بـ أحمد عدوية، وبدرية السيد، ومحمود الليثى.


وقامت المطربة المغربية أسماء الأزرق، بمداعبة جمهور البرنامج، قائلة "ماشي أنا بعرف أتكلم مصري كويس"، ليتفاعل الجمهور معها بالتصفيق.


وتابعت المطربة المغربية أسماء الأزرق، انها متزوجة من مواطن سوري، ولكن هى محبة لـ الفن المصري، وقامت بغناء أغنية مكس لـ أحمد عدوية وبدرية السيد.

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