مقتل 3 وإصابة العشرات في تحطم طائرة بتركيا.. ومجلس الشيوخ يبرئ ترامب من إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الخارجية الصينية: 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات طبية لمكافحة كورونا

مجلس الوزراء السوداني: لا علم لحمدوك بلقاء البرهان ونتنياهو

العراق.. مقتل متظاهرين في هجوم لأنصار التيار الصدري في النجف

الجيش السوري يحرر سراقب من المليشيات الإرهابية

الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق سماء دمشق

حكومة السراج تلغي زيارة لوزير الخارجية الجزائري









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي في مصر، 20 راكبا من جنسيات مختلفة، وذلك فور وصولهم من دول السودان وإثيوبيا وغانا بسبب عدوى الحمى الصفراء الفيروسية، مشيرةً إلى أن ذلك جاء أثناء إنهاء إجراءات وصولهم على متن طائرات قادمة من أديس أبابا، حيث فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 7 ركاب من جنسيات وأعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.





وذكرت "الراي" أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت أن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن القوات المسلحة السودانية أعلنت دعمها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.





ونقلت "الأنباء" عن بيان أصدره مجلس الوزراء السوداني، صباح اليوم الخميس، قوله إن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك لم يكن على علم بالزيارة ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر، مضيفًا: "أمر العلاقات مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري".





وذكرت "القبس" أن 8 متظاهرين لقوا مصرعهم إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف في العراق، مشيرةً إلى أن إطلاق النار خلف إصابة أكثر من 100 متظاهر، كما جرى حرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها.





وأشارت "الراي" إلى أن قوات الجيش العربي السوري دخلت مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، وبدأت تمشيط أحيائها بعد انسحاب مئات من مقاتلي تنظيم هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معه إلى قرية شمالها.





وقالت "الوطن" إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية بريف دمشق، مشيرةً إلى انفجارات عنيفة سمعت في عموم دمشق وريفها تزامنًا مع إطلاق مضادات أرضية من ثكنات الجيش السوري أعقبها تصاعد كثيف للدخان من جبل قاسيون.





وأضافت أن الغارات استهدفت اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط منطقة الكسوة بريف دمشق، واللواء 75 في محيط قرية المقيلبية غرب دمشق، ومطار المزة العسكري.





وقالت "الجريدة" إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ألغت، أمس، زيارة وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم إلى العاصمة طرابلس، وذلك احتجاجا من حكومة طرابلس على استقبال وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، بوقادوم خلال زيارة الأخير لبنغازي.





دوليًا، ذكرت "كونا" أن طائرة خرجت عن المدرج المخصص لها أثناء الهبوط في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول التركية، وانشطارها إلى نصفين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 180 آخرين.





وأشارت "القبس" إلى أن الطائرة كانت آتية من أزمير في غرب تركيا ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.





وقالت "الأنباء" إن مجلس الشيوخ الأمريكي برئ الرئيس دونالد ترامب من تهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، مشيرةً إلى أن التصويت الأول من جولتي تصويت خاصتين بمحاكمة ترامب برأ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الرئيس الجمهوري من اتهام الديمقراطيين له بالتصرف بشكل غير لائق بشأن حجبه مساعدات أمنية أميركية مخصصة لأوكرانيا.





وجاء تصويت مجلس الشيوخ برفض 52 للتهمة مقابل تأييد 48، فيما صوت 53 عضوا برفض التهمة الثانية مقابل 47 آخر بالتأييد.



