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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 6 - 2 - 2020

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:50 ص
اسعار الخضروات والفاكهة
اسعار الخضروات والفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الخميس 6  – 2 - 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الثوم :11 جنيهًا
الجزر: 3.5 جنيه
البصل: 6 جنيهات
الفاصوليا :12 جنيهًا
الكوسة : 9 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال : 6 جنيهات
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
الفراولة : 12 جنيهًا
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