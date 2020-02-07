10 معلومات عن مبنى هيئة علماء الأزهر في العريش



.. روعي في إنشاء المبنى ان يكون على التراث المعماري الحضاري الحديث للأزهر.



..يشمل المبنى على 4 أدوار، بالإضافة للبدروم والجراج الخاص بالمبنى.



.. يقع المبنى بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ، على مساحة 600 متر مسطح.



..يحتوى على قاعات تدريبية، بالإضافة إلى استراحة لكبار الزوار، وقاعات اجتماعات ومحاضرات مجهزة على أحدث وسائل التقنية التكنولوجية بالإضافة إلى مكاتب إدارية ومطعم كبير وغرفة انتظار لكبار الزوار.



..يعد المبنى إضافة جديدة على أرض سيناء، حيث ياتى فى إطار دور الأزهر الشريف لنشر الدعوة والحفاظ على وسطية الإسلام، ومواجهة كل فكر ضال ومنحرف.



..يقدم خدمة المجتمع السيناوي من اجل التيسير عليه عند الحصول على الفتوى اللازمة من خلال علماء من المنطقة الازهرية والوعظ.



.. يقدم الموقع خدمات هامة للمعلمين والطلاب فى شتى القطاعات والتخصصات ، حيث يخدم نحو 9 الاف طالب وطالبة فى مجال التعليم الأزهرى ينتشر 174 معهد ازهرى بكافة المراحل الدراسية بالمحافظة .



.. يوجد أكثر من 50 داعية من علماء الأزهر الشريف بالمحافظة ، لهم دور فى مجال الدعوة ونشر وسطية الدين ومرجعية للفتوى والتشريع.



.. من المقرر الانتهاء من التشطيبات النهائية للمبنى للافتتاح قريبا.

.. يعتبر المبنى من الإنشاءات التابعة للأزهر الشريف على أرض شمال سيناء.