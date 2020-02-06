إيفانكا ترامب تهدد معارضي أبيها: أفعالكم لا تغتفر

رفضت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ايفانكا ترامب، على ماقام به عدد من النواب عن الحزب الديمقراطي، خلال كلمة والدها في اجتماع حالة الاتحاد أمس الأربعاء، بالكونجرس، معتبرة أن الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز.





اعتبرت إيفانكا ، إن عدم حضور السياسيين الديمقراطيين، ورفض البعض الآخر التصفيق لترامب، وتمزيقت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، نسخة من خطاب الرئيس بعد نهاية الكلمة، أمور غير مقبولة، واصفة إياها بأنها تصرفات "لا تغتفر"، لأن حالة الاتحاد كانت فرصة للأمريكيين للاتحاد معا والاحتفال بإنجازات الدولة.





وقالت إيفانكا: "عندما لا نتحد معا كأمة واحدة ولا نحتفل معا بنجاح أمريكا هو أمر لا يغتفر".





وألقى الرئيس الأمريكي خطاب حالة الاتحاد، الذي استمر لأكثر من ساعة، تطرق فيه لمواضيع الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والصحة والاقتصاد.





وانتشرت لقطة تمزيق نانسي بيلوسي لخطاب الرئيس، على الهواء مباشرة، لتلاقي اللقطة احتفاء كبيرا من الديمقراطيين، واستياء من مناصري الحزب الجمهوري وترامب.





وقالت بيلوسي لزملائها النواب الديمقراطيين إنها لم تكن تنوي تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".





وكان زعيم الجمهوريين بمجلس النواب، كيفن مكارثي، قد انتقد تصرف بيلوسي كذلك، قائلا للصحفيين: "إنه لأمر مؤسف أن يقوم شخص في هذا المنصب، الذي يلي الرئاسة بعد نائب الرئيس" بتمزيق الخطاب.