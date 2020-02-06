عناق بين طفلة وأمها ورسالة مؤثرة في المدينة الموبوءة بكورونا.. شاهد

نشرت فضائية العربية تقريرًا عن قيام طفلة صينية بإرسال رسالة مؤثرة في المدينة الموبوءة بفيروس كورونا، بعد انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب عددًا كبيرًا من المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن العناق في الهواء صار الدارج في مدينة ووهان، حيث عرض لقطات مؤثرة لحالة وداع بين ام وابنتها يتعنقان علي بعد مسافات.
وأكد أن المدينة شهدت حالات تساقط الجثث وصار هواها محقونا بالمبيدات والمعقمات وشوارعها خالية وكأنها مهجورة خوفًا من فيروس كورونا الجديد.
وعرض التقرير رسالة مؤثرة من طفلة صينية تبعث حيث قالت الطفلة "سمعت الآلام والدموع، لا مزيد من المرح والهتافات المفرحة، والصمت موجود هنا في عامي الجديد، لقد عثرت علي الوحدة، هيا يا ووهان، هيا يا بلادي الصين "