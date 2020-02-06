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توك شو

عناق بين طفلة وأمها ورسالة مؤثرة في المدينة الموبوءة بكورونا.. شاهد

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:48 ص
ام وابنتها يتعنقان
ام وابنتها يتعنقان علي بعد مسافات
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ياسمين سامي
نشرت فضائية العربية تقريرًا عن قيام طفلة صينية بإرسال رسالة مؤثرة في المدينة الموبوءة بفيروس كورونا، بعد انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب عددًا كبيرًا من المواطنين. 

وأشار التقرير إلى أن العناق في الهواء صار الدارج في مدينة ووهان، حيث عرض لقطات مؤثرة لحالة وداع بين ام وابنتها يتعنقان علي بعد مسافات.

وأكد أن المدينة شهدت حالات تساقط الجثث وصار هواها محقونا بالمبيدات والمعقمات وشوارعها خالية وكأنها مهجورة خوفًا من فيروس كورونا الجديد.

وعرض التقرير رسالة مؤثرة من طفلة صينية تبعث حيث قالت الطفلة "سمعت الآلام والدموع، لا مزيد من المرح والهتافات المفرحة، والصمت موجود هنا في عامي الجديد، لقد عثرت علي الوحدة، هيا يا ووهان، هيا يا بلادي الصين "

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية إلى 2590 شخصًا، كما سجل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 14380 حالة حتى الآن.

ويمكن أن يصيب فيروس "كورونا" الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس). 
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