AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسهم اليابان تسجل أفضل أداء في 13 شهرا بفضل خفض الرسوم على واردات أمريكية

الخميس 06/فبراير/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز
حققت الأسهم اليابانية أكبر مكاسبها في يوم واحد في أكثر من عام الخميس، في الوقت الذي تعززت فيه معنويات المستثمرين بفضل خفض الصين رسومًا جمركية على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة، مما أزاح بعضا من الأجواء السلبية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار. 

وقفز المؤشر نيكي القياسي 2.4 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع منذ أواخر ديسمبر  2018، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 23873.59 نقطة. 

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.1 بالمئة إلى 1736.98 نقطة، مسجلا أيضًا أفضل أداء يومي في 13 شهرا. وبلغ حجم التعاملات على المنصة الرئيسية للسوق 3.05 تريليون ين (27.7 مليار دولار) وهو الأعلى منذ 13 ديسمبر . 

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، بقيادة القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية. وتصدرت قطاعات التأمين والنفط ومنتجات الفحم والآلات الدقيقة قائمة الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية للقطاعات.

وواصلت الأسهم مكاسب حققتها في وقت سابق بعد أن قالت الصين إنها ستخفض رسوما جمركية بواقع النصف على بعض السلع الأمريكية، اعتبارًا من 14 فبراير شباط، تزامنا مع تعهدات أمريكية بخفض رسوم على بعض السلع الصينية بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق تجارة جزئي في أواخر الشهر الماضي.

وقفز سهم بان باسيفيك إنترناشونال هولدينجز 17.7 بالمئة بعد أن رفعت الشركة الأم لمتاجر الخصم دون كيشوت توقعات أرباحها التشغيلية للسنة المنتهية في يونيو .

وارتفع سهم زد هولدينجز ستة بالمئة بعد أن حققت شركة خدمات الإنترنت ربحا صافيا 75.1 مليار ين للفترة بين أبريل نيسان وديسمبر بارتفاع سبعة بالمئة على أساس سنوي، بسبب تجميع نتائج شركتها التابعة زوزو.

وخالف الاتجاه العام للصعود سهم دينا الذي نزل 9.7 بالمئة بعد أن جنبت الشركة التي في شراكة مع نينتيندو 49.4 مليار ين شطبا لأصول مع ضعف أنشطتها للألعاب الإلكترونية في سوق الهواتف المحمولة المتشبع باليابان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسهم اليابان تستقر قبيل قرار أمريكي بشأن رسوم جمركية

أسهم أوروبا تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا مع انحسار توترات التجارة والشرق الأوسط

ارتفاع أسهم أوروبا بعد توقيع اتفاق التجارة بين أمريكا والصين

أسهم اليابان ترتفع بعد عمليات بيع استمرت يومين بسبب فيروس كورونا

بسبب فيروس كورونا.. أسهم اليابان تتراجع على خطى نظيرتها في تايوان

ترشيحاتنا

الصين تعتمد عقارا لعلاج فيروس كورونا.. والدفعة الأولى من المصابين تبدأ تناوله

50 بدلا من 600 جنيه.. تخفيض قيمة تصالح مخالفات البناء بالقاهرة

متى تحتسب الركعة للمأموم عند لحاق الإمام في الركوع.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك مستواه متذبذب.. شوبير يثير الجدل بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

بسبب كورورنا.. قرار عاجل من السعودية بشأن السفر إلى الصين

أرخص 4 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسر شهداء الشرطة فى رحلات بالمناطق الأثرية

لكل اسم حكاية.. الجيفتون وأبومنقار.. جمال الطبيعة الساحر في الغردقة

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر هبوط الأسعار.. صور