تركته بإرادتها.. فتاة متغيبة تعود إلى منزلها بـ الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية لغز تغيب فتاة عن منزلها بمنطقة ميت عقبة .





البداية عندما تداول أحد المواقع الإخبارية خبر متضمنًا تغيب "إحدى الفتيات" عن منزلها بمنطقة ميت عقبة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة العجوزة بالجيزة من أحد المواطنين (سائق – مقيم بدائرة القسم) بغياب (ابنته– 17 سنة- مقيمة بذات العنوان) عن المنزل عقب توجهها لزيارة إحدى صديقاتها .





وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر عن الغائبة وأوصافها، وبتاريخ 5 الجارى تبين عودة المتغيبة إلى مسكنها، وبمناقشتها أقرت بتركها محل إقامتها بإرداتها.



