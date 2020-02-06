بيراميدز والأهلي .. حقائق وأرقام أبرزها تفوق الأحمر وغياب عبدالله السعيد

وسلط اتحاد الكرة عبر الموقع الرسمي الضوء على مواجهة المارد الأحمر وبيراميدز عبر أرقام الفريقين وموقفهما هذا الموسم وتاريخ المواجهات الثنائية بينهما في النقاط التالية:





- بيراميدز في المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.





- الأهلي في المركز الأول برصيد 36 نقطة من 12 مباراة.





- حول بيراميدز تأخره أمام نادي مصر بهدف لفوز (2 – 1) في الجولة الخامسة عشرة.





- حقق الأهلي فوزه الثاني عشر على التوالي أمام ملاحقه المقاولون العرب (2 – 0) في الجولة الرابعة عشرة وهي أفضل بداية له في المسابقة منذ موسم 2002 – 2003 مع الهولندي جو بونفرير.





- 6 مباريات جمعت الطرفين منذ صعود بيراميدز تحت مسمى (الأسيوطي سبورت) موسم 2014 – 2015.





- الكفة تميل لمصلحة الأهلي بـ 3 انتصارات و8 أهداف مقابل فوزين و3 أهداف لبيراميدز وحضر التعادل بينهما مرة واحدة.





- فرض بيراميدز تفوقه على الأهلي في أخر 4 مواجهات في كأس مصر بالموسم قبل الماضي والدوري والكأس الموسم الماضي.





- يغيب عن صفوف بيراميدز عدد من أبرز لاعبيه مثل الحارس أحمد الشناوي والبوركيني إيريك تراوري والاوغندي عبده لومالا و محمد فاروق والقائد عبد الله السعيد هداف الفريق والدوري برصيد 12 هدفًا.





- المخضرم وليد سليمان في صدارة هدافي الأهلي برصيد 6 أهداف يليه حسين الشحات بـ 5 أهداف.





- الثنائي عبد الله السعيد ومحمد فاروق (غائبين) أفضل صناع الأهداف في بيراميدز برصيد 4 تمريرات لكلًا منها.





- الثنائي علي معلول ومحمد مجدي "قفشة" أفضل صناع الأهداف في الأهلي برصيد 5 تمريرات لكلًا منها.





- يقود السويسري رينيه فايلر (46 سنة) فريق الأهلي منذ 31 أغسطس 2019.





- الكرواتي انتي شاتشيتش (66 سنة) تولى المهمة الفنية في بيراميدز بتاريخ 27 ديسمبر الماضي خلفًا للفرنسي المقال سيباستيان ديسابر.





- تضم قائمة بيراميدز 5 لاعبين أجانب وهم الإيفواري ويلفريد كانون والاوغندي عبدو لومالا والبوركيني إيريك تراوري والتونسي عمر العيوني والغاني جون أنطوي.





- 4 لاعبين أجانب في قائمة الأهلي وهم التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والأنجولي جيرالدو دا كوستا والوافد الجديد السنغالي أليو بادجي.