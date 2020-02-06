ارتفاع ضحايا حادث تصادم ميكروباص بشاحنة فى أسوان إلى 12 متوفيا

أرتفع عدد المتوفين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى شاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة إلى 12 متوفيا، وإصابة 2 أخرين.





وكان مرفق إسعاف أسوان قد تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوى بنحو 3 كيلو متر بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة وهو ما أسفر عن مصرع 11 شخصا.





وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين حيث تم إيداع المتوفين بمشرحة أسوان العمومية، والمصابين إلى المستشفى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.





وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.