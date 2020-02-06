بدون أدوية.. 3 طرق منزلية لـ علاج الصداع

هل تشعر بالصداع دومًا؟ هل تتناول العقاقير الطبية دون جدوى؟ فعليك ان تتبع تلك العادات الطبيعية في منزلك، دون الذهاب إلى الطبيب، وينتهي الصداع إلى الابد، وذلك وفقًا لموقع "powerofpositivity".

طرق طبيعية لعلاج الصداع:





شرب الماء

على الرغم من أن جسم الإنسان يحتاج إلى كمية كبيرة من الماء ليعمل بشكل صحيح ، إلا أن الكثير من الناس لا يستهلكون كميات كافية من الماء ، مما يؤدي إلى جفاف دائم. يمكن أن يؤدي الجفاف بانتظام إلى صداع متكرر من خلال العديد من الدراسات التي تبين أن الجفاف المزمن هو سبب شائع للصداع، عليك أن تشرب 10 أكواب من الماء يوميا.

جرعة ماغنسيوم

مثلما هو مهم لشرب الماء لتجنب الصداع ، فإن المعادن مثل المغنيسيوم هي جزء مهم من نظامك الغذائي وتلعب دورًا هامًا في الحفاظ على الصداع.

نظرًا لأن المغنيسيوم مهم لانتقال أعصاب الجسم والتحكم في نسبة السكر في الدم ، فإن نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى صداع متكرر.

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شرب الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين هي طريقة سريعة أخرى يجب مراعاتها عند محاولة علاج الصداع، الكافيين يمكن أن يحسن الحالة المزاجية ، يضيق الأوعية الدموية ، ويحسن اليقظة ، وكل ذلك يؤثر إيجابيا على أعراض الصداع. علاوة على ذلك ، فإن شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يضعف فعالية بعض علاجات الصداع.



