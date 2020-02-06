مؤتمر صحفي مشترك لـ أبومازن وإيهود أولمرت.. تعرف على السبب

ذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، سيعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" بالتزامن مع مناقشة خطة ترامب للسلام في مقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك.





وأضافت القناة أنه من المتوقع أن يعرب أولمرت عن معارضته للخطة، وسيتحدث مرة أخرى أنه كان على أعتاب اتفاق مع الفلسطينيين في نهاية فترة رئاسته للوزراء.





وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن ما يعتزم أولمرت قوله ربما يساعد عباس بحشد دعم دولي واسع لرفض خطة ترامب، لأن رئيس وزراء إسرائيلي سابق سيكون دليلًا على أن الفلسطينيين لا يستبعدون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل كجزء من المفاوضات بين الطرفين.





ومن المنتظر ان يصل الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل لحضور مناقشات مجلس الأمن بعد نشر الخطة الأمريكية.



