AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة: هناك حاجة للتركيز على النهج المربح للطرفين

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:25 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أوضح وزير المياه والري والطاقة الاثيوبي، سيلشي بيكيلي، في ندوة نظمها معهد الشؤون الاستراتيجية الإثيوبي، حول مفاوضات سد النهضة، وعملية التفاوض الجارية جنبا إلى جنب مع الجوانب التقنية والوضع الحالي للسد. أن هناك حاجة إلى التركيز على الحقائق ومتابعة النهج المربح للجانبين، حيث أن السد مفيد لكل من إثيوبيا وجميع دول المصب.

وذكرت وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن الوزير لفت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة في إثيوبيا وتنمية مصايد الأسماك وقطاع السياحة بشكل كبير، كما أنه سيكون مفيدًا أيضًا لدول المصب.

وعقدت اليوم الخميس ندوة حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير نظّمها معهد الشؤون الإستراتيجية، بحضور الدكتور سيلشي بيكيلي ، وزير المياه والري والطاقة . وبصفته أعضاء في فريق الخبراء الوطني الإثيوبي وفريق مفاوضات ، حضر أيضًا المهندس جيديون أسفاو  والمهندس  كيفلي هيرو .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة تنطلق غدا بالقاهرة.. البحث عن حلول للحفاظ على الأمن المائي المصري.. اعتماد قواعد القانون فى إعداد السيناريو المقترح للتخزين والتشغيل.. وثقة في المفاوضين والدولة

الشأن المحلي وزيارة رئيس البرلمان إلى جوبا أبرز ما تناولته صحف القاهرة

بدء اجتماعات سد النهضة في الخرطوم بحضور وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا

بدء اجتماعات مفاوضات سد النهضة لليوم الثاني على التوالي

اثيوبيا تعلن اكتمال 70 % من أعمال مشروع سد النهضة

سد النهضة.. وزير الري الإثيوبي يعقد مباحثات مع رئيس "السيادي السوداني"

ترشيحاتنا

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية

عقبة وحيدة تواجه قيادة حسن شحاتة لـ النجم التونسي .. تفاصيل

بعد إصابة أول جنين بـ كورونا.. أمراض تنتقل من الأم أثناء الحمل

رفْضْ طلب الزمالك .. محمد فضل كلمة السر فى إقامة قمة الأهلى فى موعدها

مؤتمر صحفي مشترك لـ أبومازن وإيهود أولمرت.. تعرف على السبب

بشرى لأصحاب المعاشات.. مناقشة عاجلة بالبرلمان لضم العلاوات الخمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بوسة على الخد وحضن.. لقاء الخميسى بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجها

بملابس غريبة.. ريهام أيمن تتعرض للانتقاد برفقة ابنتها.. صور

زنجبيل مع عود قرفة.. عميد معهد القلب السابق يكشف فوائده الصحية