إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة: هناك حاجة للتركيز على النهج المربح للطرفين

أوضح وزير المياه والري والطاقة الاثيوبي، سيلشي بيكيلي، في ندوة نظمها معهد الشؤون الاستراتيجية الإثيوبي، حول مفاوضات سد النهضة، وعملية التفاوض الجارية جنبا إلى جنب مع الجوانب التقنية والوضع الحالي للسد. أن هناك حاجة إلى التركيز على الحقائق ومتابعة النهج المربح للجانبين، حيث أن السد مفيد لكل من إثيوبيا وجميع دول المصب.





وذكرت وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن الوزير لفت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة في إثيوبيا وتنمية مصايد الأسماك وقطاع السياحة بشكل كبير، كما أنه سيكون مفيدًا أيضًا لدول المصب.





وعقدت اليوم الخميس ندوة حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير نظّمها معهد الشؤون الإستراتيجية، بحضور الدكتور سيلشي بيكيلي ، وزير المياه والري والطاقة . وبصفته أعضاء في فريق الخبراء الوطني الإثيوبي وفريق مفاوضات ، حضر أيضًا المهندس جيديون أسفاو والمهندس كيفلي هيرو .