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منوعات

في 15 ثانية فقط .. رجل يصاب بـ كورونا لـ وقوفه بجوار سيدة تحمل المرض

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أصيب رجل صيني بفيروس كورونا القاتل خلال 15 ثانية فقط من وقوفه بجانب امرأة مصابة في أحد الأسواق.


وكان المصاب البالغ من العمر 56 عامًا والمعروف باسم المريض  الخامس ، يقف بالقرب من سيدة مسنة كانت تحمل فيروس كورونا، ليصاب الرجل بالفيروس خلال ثوان.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، كشفت لجنة الصحة في جيانجبى، أن الرجل المصاب و السيدة الحاملة للفيروس لما يكونا يرتديين قناع الوجه لحماية نفسيهما.



وأكد المسؤولون أن الرجل أصيب بالفيروس الذي أصاب قرابة 30 ألف شخص في جميع أنحاء العالم في غضون ثوان من وقوفه بالقرب من المرأة المصابة.  



والجدير بالذكر ان أكثر من 560 شخصًا توفوا حتى الآن منذ تفشي فيروس كورونا، الذي امتد إلى ما يقرب من 30 دولة أو إقليم خارج الصين ، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.


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