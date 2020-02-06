اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين السنغال والإمارات بحضور بن زايد وماكي سال

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وماكي سال رئيس السنغال، اليوم، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والسنغال تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مجالات التطوير والتحديث الحكومي و التعليم و تطوير المشاريع و مكافحة الإرهاب إلى جانب التعاون الفني والعسكري والإنساني.





شملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ــ التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات وجمهورية السنغال للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تبادلها الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و أمادو باه وزير الخارجية و السنغاليين في الخارج.





و تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي ووزير الخارجية السنغالي اتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات و وزارة القوات المسلحة في السنغال للتعاون الفني والعسكري و مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات و حكومة السنغال في مجال التحديث والتطوير الحكومي تبادلها محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و المستقبل و وزير خارجية السنغال.



