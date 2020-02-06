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أخبار العالم

اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين السنغال والإمارات بحضور بن زايد وماكي سال

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:01 م
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
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محمود نوفل
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وماكي سال رئيس السنغال، اليوم، مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الجهات والمؤسسات في دولة الإمارات والسنغال تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مجالات التطوير والتحديث الحكومي و التعليم و تطوير المشاريع و مكافحة الإرهاب إلى جانب التعاون الفني والعسكري والإنساني.

شملت مراسم تبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ــ التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في دولة الإمارات وجمهورية السنغال للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تبادلها الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و أمادو باه وزير الخارجية و السنغاليين في الخارج.

وتبادل  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي ووزير الخارجية السنغالي اتفاقية بين وزارة الدفاع في دولة الإمارات و وزارة القوات المسلحة في السنغال للتعاون الفني والعسكري و مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات و حكومة السنغال في مجال التحديث والتطوير الحكومي تبادلها محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و المستقبل و وزير خارجية السنغال.

وشملت مراسم التبادل أيضا .. مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالمي تبادلها حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية و التعليم و من جانب السنغال أمادو باه و مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و الهيئة العليا للوقف في السنغال تبادلها محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر و وزير الخارجية السنعالي إلى جانب مذكرة تفاهم بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وحكومة جمهورية السنغال لتأسيس " مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال " تبادلها حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع و وزير خارجية السنغال.
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