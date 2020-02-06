يحمى المرأة ويصون عرضها.. خالد الجندى يهنئ السعودية بقرار منع الطلاق الشفوى

هنأ الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المملكة العربية السعودية، باتخاذ قرارات حاسمة لحماية المرأة، والتخلص تمامًا من الاختلافات بين الفتاوى، وذلك بإصدار قانون بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوى والغيابي.





وقال "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "وزير العدل السعودى، أصدر بيانًا أكد فيه عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى والغيابى، وهذا قرار طال انتظاره فى مصر، بارك الله فى السعودية ورجالها وعلمائها، المملكة قررت أن تكون دولة قانون".





وأشار إلى أن عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى، يحمى المرأة ويصون عرضها، خاصة فى ظل خراب الذمم والضمائر، لافتًا إلى أن يثق من علماء مصر.



