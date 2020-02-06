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رياضة

للمرة الأولى.. الأهلي يظهر بالأخضر أمام بيراميدز

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:20 م
قميص الأهلي الثالث
قميص الأهلي الثالث
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إسماعيل محمود
يرتدي النادي الأهلي، قميصه الثالث الأخضر، اليوم الخميس، في المباراة التي تجمعه بنادي بيراميدز، ضمن منافسات الجولة السادسة  عشرة من الدوري المصري.

وظهر لاعبو الأهلي أثناء قيامهم بالعمليات الإحمائية قبل المباراة بالقميص الأخضر الجديد، تمهيدًا لارتدائه في المباراة التي تجمعهما بنادي بيراميدز.

وظهر مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي بقميص رقم 9، وذلك للمرة الأولى بعد رحيل المغربي وليد أزارو، والذي كان يرتدي هذا القميص قبل انتقاله للاتفاق السعودي، كما سيرتدي السنغالي أليو بادجي، الوافد الجديد للمارد الأحمر ، القميص رقم 18.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي، معقل فريق بيراميدز.
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