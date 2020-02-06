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رياضة

أشرف صبحي ومرتضى منصور يفتتحان جمانيزيوم النادي الجديد

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:27 م
مرتضى منصور وأشرف
مرتضى منصور وأشرف صبحي
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جمانيزيوم النادي الجديد، الذي يحمل اسم المرحوم الدكتور حازم ياسين أمين صندوق النادي السابق.

وتجول صبحي ومنصور وبصحبتهما مجلس إدارة النادي، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية داخل الجمانيزيوم  الجديد.

وقال الوزير على هامش الافتتاح إنه سعيد جدا بالجمانيزيوم الجديد الذي يتضمن أجهزة حديثة وعلى أعلى مستوى  مشددا على أن كل إضافة في نادي الزمالك من تطور هي تطور لمصر.

وشدد الوزير على أنه دائما يساند الأندية الشعبية ويقف خلفها بقوة.. مشيرا إلى أنه فخور بنادي الزمالك ومنشآته التي تعد مفخرة لمصر.
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