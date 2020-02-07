تحذير.. 24 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمي أندرويد حذفهم فورا

تعد هواتف كلا من هواوي "Huawei"، وسامسونج "Samsung"، من أكثر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد "Android"، وكذلك أكثر الأجهزة المحمولة شعبية في جميع أنحاء العالم.





ووفقا لصحيفة "دايلي ميرور" البريطانية، فإذا كنت تستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فقد يجعلك تقريرا جديدا تعيد النظر في التطبيقات التي قمت بتثبيتها على جهازك، فقد اكتشف باحثون في "VPN Pro"، أربعة وعشرون تطبيقا خطيرا يحتوي على برامج ضارة.





وفي مدونة حول النتائج، أوضح الباحث يان يونجرين "Jan Youngren": "كشف بحثنا أنهم يطلبون قدرا كبيرا من الأذونات الخطرة، مما يعرض بيانات المستخدمين الخاصة للخطر، وتشمل هذه الأذونات القدرة على إجراء المكالمات والتقاط الصور وتسجيل الفيديو وتسجيل الصوت وغير ذلك الكثير".

وأوضح الباحث التقني: "أنه يتم إجراء التطبيقات من قبل شركة صينية تدعى Shenzhen HAWK، وتم تنزيلها بالفعل أكثر من 382 مليون مرة، وواحدة من أكثر التطبيقات شعبية تسمى Weather Forecast، وهو تطبيق خاص بالطقس".





وأضاف "يان": "هناك تطبيق Weather المصاب بالبرامج الضارة والذي حصد ملايين بيانات المستخدمين وأرسله إلى خادم في الصين، اشترك التطبيق أيضًا مع أرقام هواتف مميزة، مما أدى إلى فرض رسوم كبيرة على فواتير هواتف هؤلاء المستخدمين، ومما زاد الطين بلة، أن التطبيق يطلق نوافذ المتصفح المخفية والنقر على الإعلانات من بعض صفحات الويب".





وبعد اكتشاف تلك التطبيقات الخطرة، أبلغ VPN Pro النتائج إلى شركة جوجل، التي بدأت بحذف التطبيقات من متجرها Google Play.





وقالت جوجل: "نحن نأخذ تقارير انتهاكات الأمان والخصوصية على محمل الجد، إذا وجدنا سلوكا ينتهك سياساتنا، فإننا نتحرك".





ويحث الباحثون مستخدمي أندرويد على توخي الحذر من التطبيقات التي يقومون بتنزيلها، وأضاف Youngren: "يجب على المستخدمين التفكير بجدية فيما إذا كانت الفوائد المتصورة ستفوق هذه السلبيات الخطيرة، وعند اختيار التطبيقات لاستخدامها يجب توخي الحذر الشديد".





قال أيضًا: "إن التطبيقات التي تبدو بريئة قد تكون في الواقع تقوم بقراءة ملفاتك وتغييرها، أو بيع بياناتك، أو ما هو أسوأ من ذلك بكثير، بعد كل شيء وفي النهاية أنت خط الدفاع الأخير ضد البرامج الضارة".





وإليك الـ 24 تطبيقًا خطير، التي يجب حذفها فورا:





HI VPN, Free VPN





Soccer Pinball





Dig It





Laser Break





Word Crush





Music Roam





Word Crossy





Puzzle Box





World Zoo





Private Browser





Calendar Lite





Turbo Browser





Joy Launcher





Virus Cleaner 2019





Super Cleaner





Hi Security 2019





Candy Selfie Camera





Super Battery





Candy Gallery





Hi VPN Pro





Net Master





filemanager





Sound Recorder





Weather Forecast