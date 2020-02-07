لا تحتاج إلى متابعتهم.. ميزة جديدة من Instagram لهواتف أندرويد

أضافت منصة مشاركة الصور والفيديو إنستجرام " Instagram "، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصنيف المتابعين إلى صنفين، وهم المتابعون الأكثر ظهورا في الصفحة الرئيسية، والمتابعون الذين يكون التفاعل معهم قليلا.





ووفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، أوضحت إنستجرام أنه يمكن للمستخدمين مع الميزة الجديدة إدارة حالة المتابعة، أو الإشعارات أو كتم الحسابات غير المرغوب بها.





وقالت الشبكة الاجتماعية المملوكة لفيسبوك: "تركز إنستجرام في الواقع على تقريبك من الناس والأشياء التي تهمك، ولكننا نعرف أن اهتماماتك وعلاقاتك قد تتطور مع الوقت".





وأضافت: "سواء تخرجت، أو انتقلت إلى مدينة جديدة، أو أصبحت مهووسا باهتمام جديد ووجدت من يشاطرك ذلك، فإننا نريد أن نسهل عليك إدارة الحسابات التي تتابعها على إنستجرام على نحو يجعلها تمثل اتصالاتك واهتماماتك الحالية خير تمثيل".





وتعد هذه الميزة مفيدة إلى حد كبير إن كان المستخدم يسعى إلى تقليل عدد المتابعين، وإدارة تجربة التمرير في إنستجرام، وكانت الشركة قد أضافت مؤخرا أيضًا القدرة على فرز قائمة المتابعين من الأقدم إلى الأحدث، وذلك بغية تسهيل معرفة الأشخاص الذين بدأت متابعتهم في بداية الاشتراك بالخدمة، ولم يعد هناك تواصل حقيقي، ومن خلال تمكين المستخدمين من معرفة الحسابات التي لا يتفاعلون معها، فإنه يسهل عليهم إلغاء المتابعة لتقليل عدد المنشورات التي تظهر في الصفحة الرئيسية.





الجدير بالذكر أن الميزة الجديدة أصبحت متاحة للمستخدمين اعتبارا من أمس الخميس، وقد تتأخر في الوصول إلى مستخدمي هواتف أندرويد.