قائد بالحرس الثوري: لم نكشف كل معلومات هجومنا على قاعدة عين الأسد

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زادة، قوله إن هناك الكثير من المعلومات حول استهداف قاعدة "عين الأسد" لم تكشف بعد.





وأوضح العميد حاجي زادة، أن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية بالعراق، في الثامن من الشهر الماضي، لم تكشف تفاصيله كلها بعد.













وأشار قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري إلى أن المعلومات حول هذا الهجوم الإيراني، والتي لم تكشف، كثيرة، وهي بحاجة لجلسة مستقلة ليعلم الشعب الإيراني المزيد عنها.





ونوه قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني إلى أنه من المحتمل بعد فترة أن تقول وسائل الإعلام إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا بـ"موت دماغي خفيف" (في إشارة تهكمية لما أفاد به الإعلام الأمريكي بإصابة عدد قليل من الجنود الأمريكيين بارتجاجات دماغية خفيفة).





جدير بالذكر أن التوتر بين واشنطن وطهران، قد تصاعد عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في الثالث من يناير الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.





وفي الثامن من الشهر نفسه، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة "عين الأسد،" التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.



