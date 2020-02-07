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أخبار العالم

إيران تعتقل شخصا نشر فيديو عن فيروس كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

اعتقلت السلطات الإيرانية، أمس الخميس، شخصًا قال إنه أسعف شخصًا مصابا بفيروس كورونا المستجد في كردستان، غرب إيران، ونقله إلى المستشفى.

وكان نفس الشخص قد نشر مقطع فيديو كشف فيه أنه نقل مواطنا له إلى أحد المستشفيات الإيرانية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما زعمت السلطات الإيرانية أنه "مزوّر" وسجنت المواطن على ذمة التحقيق.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، إجلاء عشرات الطلبة الإيرانيين من مدينة "ووهان" الصينية، ووضعهم في الحجر الصحي في العاصمة طهران، لحين التأكد من سلامة وضعهم الصحي، خلال 14 يومًا.

وتكرر السلطات الإيرانية منذ أيام أنه لم تسجل أي إصابة مؤكدة في البلاد بعد الاشتباه بحالات عدة.


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