AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تطوير منطقة مصر الجديدة بطرق عشوائية دون تخطيط.. الحكومة ترد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:21 ص
تطوير منطقة مصر الجديدة
تطوير منطقة مصر الجديدة
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول غياب عملية التخطيط بمشروع تطوير منطقة "حي مصر الجديدة"، مما أدى لارتفاع حوادث الطرق وتدمير الرقعة الخضراء بالمنطقة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع محافظة القاهرة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب عملية التخطيط في مشروع تطوير منطقة "حي مصر الجديدة"، مُوضحةً أن مشروع التطوير تم تخطيطه وتنفيذه وفقًا لدراسات  هندسية متميزة لتحقيق السيولة المرورية المتبعة، ليستهدف توسعة بعض الشوارع وإنشاء 5 كباري للمشاه وكذلك إنشاء 5 كباري مرورية جديدة، ذات طابع معماري يتماشى مع طابع المنطقة، وذلك في إطار سعي الدولة لحل أزمة التكدسات المرورية الكبيرة التي تعاني منها منطقة "مصر الجديدة"، دون الخلل بمظهرها الحضاري مع الحفاظ على حياة وأمن المواطنين، كما أن هناك إجراءات متبعة للحفاظ على الأشجار في مواضعها مع الحفاظ على باقي الأحزمة الخضراء على جانبي الطريق حفاظًا على البيئة.

ويستهدف مشروع التطوير تحويل الحركة المرورية من وإلى "مصر الجديدة"، إلى حركة حرة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المروري، وتقليل أزمنة الرحلات، ذلك من خلال إنشاء محاور حركة رئيسة حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات خاصة للانتظار، حيث سيتم تنفيذ 5 كباري، وتعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها.

وشملت أعمال تطوير منطقة مصر الجديدة الجاري تنفيذها تغيير 29 كيلو مترًا من شبكات مياه الشرب في نطاق الحي، بالإضافة إلى تطوير شبكات الطرق وإنشاء عدد من المحاور والكباري الجديدة، وكذلك جار البدء في عملية تنظيم الإشارات المرورية وإنشاء عدد من المطبات الصناعية، لحماية المشاة وتنظيم حركة المرور بالمنطقة بعد تطويرها، فضلًا عن العمل على زيادة عمال النظافة في نطاق حي مصر الجديدة.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للمحافظة (cairo.gov.eg).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماكينة تنقل الأشجار بجذورها.. أحمد موسى: طابع مصر الجديدة سيظل كما هو بعد التطوير

أحمد موسى: أعمال التطوير والإنجاز في مصر الجديدة تصل لـ 95%.. فيديو

بعد التطوير.. أحمد موسى يناشد المسئولين بحل مشكلة عبور المشاه في مصر الجديدة

أحمد موسى: كان لازم يكون معاك واسطة عشان تخرج من زحام مصر الجديدة قبل التطوير

على سيارة متحركة.. أحمد موسى يتفقد أعمال التطوير في مصر الجديدة.. فيديو

محافظة القاهرة: 7.5 مليار جنيه تكلفة مشروعات تطوير مصر الجديدة

ترشيحاتنا

الشتاء يكشر عن أنيابه..الأرصاد: أمطار ورياح بمختلف المحافظات.. والطقس شديد البرودة ليلا

لميس سلامة تخبز عيشا على الهواء في فرن بلدي.. فيديو

الأطباء عن ختان الإناث.. الشطب لتكرار الواقعة

انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب التكميلية للمصريين بالخارج

تفاصيل مثيرة .. القصة الكاملة لفسخ تعاقد الزمالك مع بوطيب .. شاهد

رانيا يوسف: تربيتي في مدرسة راهبات خلتني مؤدبة زيادة عن اللزوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية