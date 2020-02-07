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رياضة

استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.. فقرة تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية خاصة للاعبين على هامش التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي. 

وبدأ اللاعبون بالركض لمدة عشرة دقائق أعقبه تقسيم اللاعبين إلى مجموعات حيث أدوا فقرة تأهيل بالكرة، تحت قيادة سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز لمدة عشرين دقيقة ..وحرص كارتيرون على الإشراف بنفسه على هذه الفقرة.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها الأحد المقبل بالجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك ضغطا رهيبا فى المباريات القوية على المستويين المحلي والإفريقي، بعد إعلان قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس بمواجهته الترجى الرياضى التونسى.

ويلتقى الزمالك يوم 9 فبراير مع الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 للدورى ثم يسافر إلى الدوحة 11 نوفمبر لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الإفريقي بقطر.

ويسافر الزمالك من الدوحة إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة نظيره الأهلي على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير ويعود لمقابلة الأهلى مرة أخرى فى الدوري 24 فبرابر فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، ثم يلتقى الترجى فى ذهاب دور الثمانية بالقاهرة 29 فبراير وبيراميدز فى الدوري 2 مارس والترجى فى لقاء الإياب 6 مارس المقبل بتونس.
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